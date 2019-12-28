بالفيديو: أصالة تحسم جدل خلعها الحذاء بحفل الكويت.. ما الأزمة التي تعرضت لها؟

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل حول خلعها للحذاء في حفلها الأخير الذي أحيته في الكويت وتحديداً بمنطقة أرض المعارض، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تغني “حافية القدمين”.

وتساءل الكثير من محبي الفنانة السورية عن سبب خلعها للحذاء خاصةً أنَّ هذا الحفل كان يشهد حالة ترقب جماهيري وفقاً لما أعلنته أصالة عبر حسابها على إنستغرام، وأنَّ الحفل سيشهد فضفضة بينها ولين جمهورها إلا أنَّ شيئاً لم يحدث.

وكشفت أصالة نصري، السبب وراء خلعها للحذاء معلنًة تعرضها لأزمة صحية بسيطة على المسرح أثناء الحفل إذْ أُصيب بـ “دوار” بسيط، موضحةً أنها ستقوم بخلع الحذاء في أي حفل قادم لها لأنَّ شعورها بهذا الدوار سيتكرر معها، إضافةً إلى أنها ستفعل ما يرضيها.

وغرّدت أصالة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلةً: “لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت أن أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إنّ خلعت ما بقدمي، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني”.

واستطردت الفنانة السورية: “ما فعلته سأكرّره بجميع حفلاتي، وكلّ سنة وأنتوا على راحتكم ومتلّ ما بدّكم عيشوا”.