عازف الكمان عزمي يحتفل برأس السنة مع جمهور ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلًا موسيقيًا لعازف الكمان صاحب الشعبية الكبيرة عزمى مع فرقته "الكيان"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 من ديسمبر احتفالًا بليلة رأس السنة على مسرح الحكمة الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم عزمى مجموعة من المقطوعات المعزوفة على الكمان بسحر خاص مع مفاجآت عدة.
يذكر أن ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للفنون والموسيقي، في البداية،
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