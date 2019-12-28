أصالة عن عودة عزيزة جلال : سحرتني بطيبتها والقادم بلاشك اجمل



أعربت المطربة أصالة، عن سعادتها بعودة المطربة عزيزة جلال للغناء بعد سنوات من الغياب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت أصالة في تدوينة عبر حسابها قائلة : "عودة السيّده عزيزه جلال فيها الكثير من المشاعر الطيّبه آخرها أدائها كيف كان ، فهذه هي المرّة الأولى الّتي تغنّي فيها، بعد انقطاع سنين ، وهذا ليس أمراً سهل ، لقدّ عرفتها عنّ قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها ، وأنا منّ أوائل المُشجّعين لعودتها ، والقادم بلا شكّ أجمل.. عزيزه جلال".

ويذكر أن أحيت المطربة المغربية عزيزة جلال أول حفل غنائي بعد عودتها من الإعتزال منتصف الثمانينات، وذلك على خشبة مسرح العلا، ضمن فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة»، بالمملكة العربية فيها الكثير من المشاعر الطيّبه آخرها أدائها كيف كان ، فهذه هي المرّة الأولى الّتي تغنّي فيها، بعد انقطاع سنين ، وهذا ليس أمراً سهل ، لقدّ عرفتها عنّ قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها ، وأنا منّ أوائل المُشجّعين لعودتها ، والقادم بلا شكّ أجمل.. عزيزه جلال".ويذكر أن أحيت المطربة المغربية عزيزة جلال أول حفل غنائي بعد عودتها من الإعتزال منتصف الثمانينات، وذلك على خشبة مسرح العلا، ضمن فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة»، بالمملكة العربية السعودية

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