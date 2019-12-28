إبنتا شيرين عبد الوهاب ترافقانها في حفلها الأخير-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - رافقت كل من مريم وهنا والدتهما الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، خلال إحيائها لحفلها قبل أيام في مدينة دبي الاماراتية، وإلتُقطت لهنّ معاً عدداً من الصور في كواليس الحفل، إذ ظهرت شيرين وهي تحتضنهما والإبتسامة واضحة على وجهها.

وقدمت شيرين خلال الحفل عدد من أبرز أغانيها من بينها: "حبة جنة"، و"كلام عينيه"، و"ضعفي"، و"نساي"، و"تاج راسك"، و"الكدابين"، و "آه يا ليل" وغيرها.

وقالت في بداية حفلها: "إذا كان هناك عروس الليلة.. فعروستنا هي دبي، المدينة التي نفخر بها جميعاً، وإن شاء الله نرى بقية بلداننا العربية مثلها".

ويشار إلى انها أحيت الحفل إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان المغربي الشاب خالد.

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