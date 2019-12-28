إياد طنوس يطلق أغنيته الجديدة "دنيا غريبة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان ​إياد طنوس​ أغنيته الجديدة بعنوان "دنيا غريبة" عبر "يوتيوب" من كلمات إيفان نصوح، ألحان سليم سلامة، توزيع رامي عرفات والكليب من إخراج أسامة غزالين.

ويقول مطلع الأغنية:"عفكرة يا نصيب لو عندك قلب وجربت تحب ما كنت عملت الي عملتو فينا".

وكانت أطلق الفنان إياد طنوس مؤخراً عدد من الأغنيات هي "قصة حب" التي جمعته بالفنانة نانسي هوا، وأغنية "يا قمر يا حرامي"، إضافة لأغنية "إصحك تعيدا" التي تعامل فيها مع الشاعر عامر لوند، ألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ. وقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو ليريكس، وإعتمد صوراً من جلسة تصوير خاصة أمام بيت قديم.

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