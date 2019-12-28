ميرنا وليد - بيروت - أثارت سارة شقيقة الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ جدلاً وسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي تعرض الزواج من ناشط مواقع التواصل الشهير ​ريان جيلر​.

وظهرت سارة في الفيديو وهي تقول لجيلر "تتزوجني" مشيرة إلى أنها مستعدة لدفع المهر له، ثم قطع الثنائي قالب حلوى كُتب عليه اسمه واسم عائلة "بطمة".

وتساءل الكثير من المتابعين عن سرّ هذه العلاقة، فيما حاول آخرون التساؤل إن كانت تحاول غيظ الفنانة البحرينية ​حلا الترك​، خاصةً أنه كانت أُثيرت تساؤلات سابقاً عن علاقة تجمع الترك بجيلر وهو الامر الذي نفته الترك.

وانتشر مقطع فيديو آخر ظهرت فيه سارة مع جيلر وهما داخل السيارة حيث قام بتشغيل إحدى الأغنيات قبل أن تسارع هي إلى صفعه على وجهه على سبيل المزاح، الأمر الذي جعله يشير إلى أنه يرفض الظهور بهذا المظهر المهين ثم صفعها على وجهها ما أحدث ضجة كبيرة بين أوساط المتابعين.

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كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة دنيا بطمة تثير الجدل بطلبها الزواج من هذا الشاب..وما علاقة حلا الترك؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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