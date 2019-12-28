ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة "ذا فويس" الفنانة السورية ​نور عرقسوسي​ لموقع "الفن" أن والدها الممثل القدير ​فائق عرقسوسي​ خرج من المستشفى يوم أمس بعدما أمضى فيها خمسة أيام.

وقالت إن والدها كان يعاني من أوجاع بسبب مشاكل في القولون والأمعاء، وأجرى عملاً جراحياً استأصل من خلاله ورماً سليماً، والحمد لله أن صحته بدأت تتحسن تدريجياً والجراحة كانت ناجحة مئة بالمئة.

وأكدت أن والدها يستعد لتصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" في تركيا خلال الشهر المقبل استكمالاً لشخصية "شهاب" التي قدمها في الجزء الأول.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – فائق عرقسوسي يخضع لعمل جراحي.. وابنته تكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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