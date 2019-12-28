كورتني كارداشيان تعود لحبيبها الجزائري!!-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً جمعتها بحبيبها السابق الجزائري ​يونس بنجيما​ من أجواء سهرة عيد الميلاد، والتي أطلت بها بإطلالة براقة في ثوب أحمر، وبدت السعادة والإنسجام بينهما.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، إذ أكدوا على عودة العلاقة بين كورتني ويونس، وقالت المصادر إن كورتني كانت "سعيدة" وهي تقضي وقتًا مع يونس الذي يبذل قصارى جهده لاستعادة ثقتها، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شوهد الاثنان معًا في ملهى ليلي LIV في ميامي بيتش، بصحبة شقيقتها كيندال وصديقتيها المشهورتين بيلا حديد، وجوان سمولز.

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