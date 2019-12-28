مايا دياب وإبنتها تتنكران بوجه مرعب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها برفقة إبنتها كاي وهما تتنكران بوجه مرعب، إذ بدتا وهما راسمتين على وجههما قناعين وصفهما بعض المتابعين بالمخيفين وأضافتا إليه أكسسواراً مصمماً من مجموعة ورود من القماش.

يشار إلى أن دياب كانت شاركت وللمرة الأولى في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت في المملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة الممثلين حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

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