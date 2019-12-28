خاص الفن- نرمين ماهر تكشف عن أفضل وأسوأ ما حصل معها في الـ2019

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​نرمين ماهر​ عن أفضل ما حصل لها في عام 2019 الذي قارب على النهاية، موضحة أن مشاركتها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع والمخرج وائل احسان كان الحدث الأفضل لها هذا العام حيث أن العمل لاقى نجاحاً كبيراً من الجمهور وأيضاً في الوسط الفني.

وأضافت نرمين ماهر أنها هناك الكثير من الامور السيئة التي حدثت لها في الـ 2019 وبسبب ذلك لا تستطيع تحديد شيء واحد بعينه، لافتة أنها من أسوء ما حدث لها هو مسلسل "خط ساخن" مع المخرج حسني صالح لأنه بعد تعب تصوير حوالى 4 أو 5 أشهر تضمنت السفر لم يعرض المسلسل في رمضان بعدما حصل على وقت كبير ومجهود أكبر منها.

وعن رأس السنة أشارت نرمين الى أنها ستسافر الى سويسرا لقضاء الاجازة هناك وتغيير الأجواء، موضحة أنها لأول مرة ستزور هذه البلد وشعرت بأنها تريد الذهاب اليه خاصة وأن الأجواء في أوروبا جيدة والناس هناك تكون سعيدة برأس السنة والاحتفالات في الشارع.