ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة السورية ​أصالة​ جميع محبيها ومتابعيها عندما نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو بدت وهي تجلس على كرسي وترتدي ملابس بيضاء دون إظهار وجهها، حيث يبدو وكأنه كليب لأغنية جديدة، وعلقت أصالة على الفيديو بكلمة واحدة فقط وهي "قريباً".

ولم تفصح أصالة عن أية تفاصيل أخرى حول العمل المنتظر طرحه قريباً بحسب ما كشفت أصالة.

يذكر أن آخر البومات أصالة كان "في قربك" والذي تضمن العديد من الاغاني المتنوعة كان من بينها أغنية "جابو سيرته"، و"مبقاش سر"، و"نكتة بايخة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تشوق محبيها لأحدث أعمالها..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.