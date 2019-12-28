خاص الفن- جان قسيس :"لو كشفت عن أمنياتي سيسجنوني"

ميرنا وليد - بيروت - في إتصال خاص من موقع "الفن" مع الممثل اللبناني ​جان قسيس​ لنعرف ما هي أمنياته مع حلول العام الجديد 2020، فاجأنا قسيس بإجابته حيث قال :"لو كشفت عن أمنياتي سيسجنوني"، وإكتفى قسيس بهذا الجواب.

جان قسيس الممثل والكاتب والأستاذ، والذي عمل في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، كانت كل أعماله ناجحة وحملت رسالة أداها بأمانة، كما لا يمكننا أن ننسى أن قسيس ترأس لسنوات نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان، وبصماته واضحة جداً في العمل النقابي الذي أداه على أكمل وجه حفاظاً على حقوق كل الممثلين اللبنانيين، وليس فقط أعضاء النقابة.

في الختام نتمنى للمبدع جان قسيس أن يحمل له عام 2020 كل ما يتمناه، وأن يبقى سجين الثقافة والإبداع.

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