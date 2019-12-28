ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة ​نادين نسيب نجيم​ كل محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما نشرت فيديو لها بدت فيه وهي نائمة الى جانب طفليها.

وأشارت نجيم في تعليقها الى ان صديقتها صورتها وهي نائمة وأحبت أن تشارك محبيها بالفيديو حيث صودف أن اثناء نوم نجيم بدوا ابطال المسلسل الكرتوني المعروض على الشاشة نائمون أيضاً.

وكتبت نجيم التعليق التالي:

"بعد نهار كتير طويل مبارح وأنا حد الولاد ما بعرف شو كنت عم بعمل غفيت معن متل العادة بفوت تنيمن بنام انا قبلن بس نحنا وعم نحضر تلفزيون ويلي بضحك بالصدفة الكرتون كأنوا عايشين معنا غفيوا معنا صاروا يغنوا وقال ششششششش ما حدا يعمل صوت رفيقتي بسرعة صورتنا بنفس اللحظة طلعت عل قد".

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كانت هذه تفاصيل خبر صديقة نادين نسيب نجيم تصورها وهي نائمة.. وهذا ما كشفته الأخيرة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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