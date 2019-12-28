بعد كلامه غير الموزون..جان يامان يتهرّب من اسئلة الصحفيين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتظر عدد من الصحفيين الأتراك الممثل التركي ​جان يامان​ في مطار اسطنبول لأخذ حديث منه بعد زيارته البرازيل.

واستغلّ الصحفيون رؤيته لسؤاله عن تصريحاته التي اثارت مؤخرا جدلا كبيرا، وانسحاب الممثلة التركية بينار دينيز من مسلسله الجديد، الا انه لم يجب على الأسئلة مكتفيا بالقول: "لن اقول اي شيء يا اصدقاء، عمل موفق لكم".

وكان قرر يامان مؤخراً مغادرة تركيا تمامًا متوجهًا إلى البرازيل، وأعلن أنّه لن يعود إلى وطنه إلا عند حلول وقت انضمامه إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، على أن يغادر مجددًا فور انتهاء خدمته إلى إيطاليا للمشاركة في برنامج "الناجون" Survivors بنسخته الإيطالية.

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