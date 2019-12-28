خاص الفن-هكذا قيّمت نوال الزغبي الـ 2019.. وهذه أمنياتها لعام 2020

ميرنا وليد - بيروت - حقّقت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ في عام 2019، نجاحاً بألبومها الجديد "كدة باي".

وقد كشفت نوال في تصريح خاص لموقع "الفن" عن تقييمها لعام 2019 وأمنياتها لعام 2020، وعلى صعيد الوطن قالت: "الـ2019 كانت صعبة جداً على اللبنانيين، تتوجت بضغط اقتصاديّ كبير حمل الناس أكثر مما تحمل، اول أمنياتي للعام 2020 أن تنفرج الأمور على الناس. اللبناني يحب الحياة، ويعرف كيف يخرج من أزماته، وسيتمكن في السنة الجديدة ان شاء الله من الخروج من هذا النفق الطويل الذي دخلنا فيه."

أما على الصعيد الشخصي، فقالت نوال:"هذه السنة كانت رائعة مهنياً، أصدرت فيها الألبوم الذي حقق نجاحاً كبيراً والذي كنت أنتظره كما انتظره الناس لأشهر، وأحييت عدداً كبيراً من الحفلات الناجحة والتقيت بالمحبين في دول عربية كثيرة. أشكر الله على هذه النعم وأتمنى أن تدوم."

وتابعت: "أما على صعد العائلة، فأمنيتي أن يحفظ الله لي أولادي وأهلي والمقربين مني، هذه أهم أمنية، فالصحة أهم من أي شيء آخر نفكر فيه".