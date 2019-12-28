تراند اليوم : تهنئة خاصة من القلب للقلب من أمير كرار لنجم مسرح مصر بمناسبة عيد ميلاده-صورة

نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” صورة جديدة له بصحبة نجم مصر مسرح أوس أوس يهنئه بعيد ميلاده.

علق الفنان أمير كرارة على الصورة قائلا: كل سنة وأنت طيب يا عسل يا ابن العسل❤️❤️❤️❤️

وقام نجم مسرح مصر بالرد قائلا: حبيب قلبى الغالى ربنا يخليك يا بطل مصر ???? وبإذن الله سنة حلوة وعسل علينا كلنا بإذن الله ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

❤????♥ سكر والله ????❤

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ربنا يحميك انته عسل

كل سنه وانتوا طيبين ????

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج سـنرجى.