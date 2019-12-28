فن ومشاهير

تراند اليوم : تهنئة خاصة من القلب للقلب من أمير كرار لنجم مسرح مصر بمناسبة عيد ميلاده-صورة

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نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” صورة جديدة له بصحبة نجم مصر مسرح أوس أوس يهنئه بعيد ميلاده.

علق الفنان أمير كرارة على الصورة قائلا: كل سنة وأنت طيب يا عسل يا ابن العسل❤️❤️❤️❤️

وقام نجم مسرح مصر بالرد قائلا: حبيب قلبى الغالى ربنا يخليك يا بطل مصر ???? وبإذن الله سنة حلوة وعسل علينا كلنا بإذن الله ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

❤????♥ سكر والله ????❤

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ربنا يحميك انته عسل

كل سنه وانتوا طيبين ????

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج سـنرجى.

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