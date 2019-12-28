تراند اليوم : عائشة بن أحمد تنشر صورة برفقة تامر حسني وتوجه رسالة تهنئة -شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة جديدة لها بصحبة الفنان تامر حسنى تهنئه بفليمه الجديد الفلوس.

وعلقت عائشة بن أحمد، على الصورة قائلة: “مبروك تمووور ايرادات فيلم #الفلوس”.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

بالتوفيق يا قلبي

احلي تيمو وعائشه مبرررررررووووك????

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انتى عسل

فيلم روووعة بصرااحةة ????????

وتشارك الفنانة عائشة بن أحمد في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة، ومن إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.