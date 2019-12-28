تراند اليوم : لو لم أكن ممثلا لوددت أن أكون طيارا.. حلم كريم عبد العزيز-فيديو

قال الفنان كريم عبد العزيز إنه لو لم يعمل في مجال الفن لعمل كطيار.
أوضح كريم عبد العزيز في حواره مع برنامج “عرب وود” على قناة “روتانا سينما” أنه عرف السبب وراء حبه لمهنة الطيار والممثل مؤخرًا، وهو أنه بطبعه يكره الروتين، حيث لا يستطيع أن يعيش حياة روتينية فيستيقظ في وقت معين ويعمل في وقت محدد، ولكنه محب للإبداع والحرية.
يُذكر أن الفنان كريم عبد العزيز، يشارك بفيلمه “البعض لا يذهب للمأوذن مرتين” في عيد الفطر المقبل، من بطولة ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.
كما يستعد لتحضيرات فيلمه الجديد “كيرة والجن” مع الفنان أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.