تراند اليوم : لو لم أكن ممثلا لوددت أن أكون طيارا.. حلم كريم عبد العزيز-فيديو

قال الفنان كريم عبد العزيز إنه لو لم يعمل في مجال الفن لعمل كطيار.‏



أوضح كريم عبد العزيز في حواره مع برنامج “عرب وود” على قناة “روتانا سينما” أنه عرف السبب وراء ‏حبه لمهنة الطيار والممثل مؤخرًا، وهو أنه بطبعه يكره الروتين، حيث لا يستطيع أن يعيش حياة روتينية ‏فيستيقظ في وقت معين ويعمل في وقت محدد، ولكنه محب للإبداع والحرية.‏

يُذكر أن الفنان كريم عبد العزيز، يشارك بفيلمه “البعض لا يذهب للمأوذن مرتين” في عيد الفطر المقبل، من ‏بطولة ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي ‏وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار‎.‎

كما يستعد لتحضيرات فيلمه الجديد “كيرة والجن” مع الفنان أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد ‏مراد، وإخراج مروان حامد‎.‎