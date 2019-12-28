سيف علي خان عن الاحتجاجات: من حق الجميع الاحتجاج بسلام

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ردًا على الاحتجاجات الجارية على مستوى البلاد ضد قانون تعديل المواطنة، قال الممثل سيف على خان كمواطن إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البلاد.

النجم البالغ من العمر 49 عامًا يعد أحد الأسماء الكبيرة القليلة في بوليوود التي قامت بالإدلاء برأيه على الاضطرابات بسبب الاحتجاجات ضد التشريع.

وقال سيف متحدثًا عن السيناريو السياسي في البلاد “هناك الكثير من الأشياء التي تعطينا مدعاة للقلق ونشاهد ونتساءل كيف سينتهي كل شيء”.

فيما عبر العديد من مشاهير بوليوود مثل فرحان أختار، بارينيتي شوبرا، ريشا تشادا، محمد زيشان أيوب، أنوراغ كاشياب، شبانة عزمي، جافيد أختار، هريثيك روشان وسوارا باسكر من بين آخرين، عن خيبة أملهم من قانون المواطنة المعدل.

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وفي الوقت الذي يصمت فيه الكثيرين من صناعة السينما على وسائل التواصل الاجتماعي، نجد نجم “ألعاب مقدسة”يقول” إن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه بنعم أم لا.

وقال الممثل لوكالة PTI في مقابلة: “من حق الجميع الاحتجاج بسلام، مشيرا في الوقت ذاته إنه يحاول فهم الموقف بشكل أفضل ويحسم رأيه بعد أن يكون على دراية جيدة.

”أود أن يرتبط الاحتجاج بما أعارضه بالضبط. قد يكون هناك احتمال بأن ينتهي بي الأمر إلى تمثيل نوع مختلف من الاحتجاج. لذلك لست متأكدا بعد.حتى أكون متأكدًا مما احتج عليه وما إذا كان سيتم ذلك بهذه الطريقة، فأنا بحاجة إلى مزيد من التفكير.

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون المواطنة (التعديل) من قبل البرلمان، وقد وقعه الرئيس رام ناث كوفيند.

ووفقًا للقانون، سيتم منح الجنسية الهندية للأشخاص من الهندوس والسيخ والبوذيين والبارسي والمسيحيين الذين قدموا إلى الهند حتى 31 ديسمبر 2014، من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان بسبب الاضطهاد الديني، يدعي المحتجون أن التشريع “غير دستوري ومثير للخلاف” لأنه يستبعد المسلمين.