رام شاران يقرر مستقبله في يناير

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بات اسم الممثل الهندي رام شاران معروف في ارجاء السينما الهندية باختلافاتها المعروفة سواء توليوود أو بوليوود أو كوليوود، وأبح ذلك واضحا في مسيرته بعد فيلم تقديم رانقاستالام أو Rangasthalam. قبل هذا الفيلم، واجه الممثل العديد من المتصيدون لاختيار أفلامه أو تعبيراته الدقيقة.

ولكن مع فيلم رانقاستالام Rangasthalam، خرُس كل من كان يقوم بانتقاده سواء من متابعيه أو من طبقة النقاد، فقد قدم أداءً رائعًا في الفيلم، مما مهد له الطريق للفوز بجائزة Filmfare عن أدائه.

لكن كارثة فيلمه الجديد “فينايا فيديا راما” أثارت مرة أخرى تساؤلات حول قدرة الممثل على اختيار ن جيد وتقديمه بشكل حسن أمام الجمهور.

Advertisements

من المعروف أن الممثل يلعب دور أحد أبطال حركة الاستقلال الهندية في الفيلم، تسير عملية تصوير هذا الفيلم بوتيرة سريعة ويقال إن نحو 75 بالمائة من الفيلم قد تم تصويره، كما سيتم إصدار بـ 10 لغات كما هو موضح في المذكرة الصحفية الرسمية من دار الإنتاج.

سيتم اختتام جدول التصوير الحالي الذي يجري في فيشاخا مانيام بحلول شهر يناير وآخر شائعات مفادها أن رام شاران سيحصل على مساحة خالية لمزيد من الجدول الزمني.

في الوقت الحالي، تشير التقارير أنه يبحث عن سيناريو جيد، بالإضافة إلى اسم مخرج لامع يعمل معه، هناك شائعات بأن شاران سيلعب دورًا قصيرًا ولكنه مهم في مشروع كوراتالا شيفا - شيرانجيفي، لكنه لم يعلن رسميًا بعد.

وفقًا لآخر المعلومات، سيقرر رام تشاران مستقبله على نوع الأفلام التي سيقوم بها في يناير. هذا يعطي بعض الوضوح لمروجي الشائعات الذين يواجهون صعوبة في نشر أخبار كاذبة عن شاران.