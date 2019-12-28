أصالة تكشف سبب خلعها الحذاء على المسرح في حفلها بالكويت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختتمت الفنانة السورية أصالة حفلات عام 2019، بحفلة غنائية كبيرة أحيتها في منطقة أرض المعارض بالكويت.

الفنانة السورية قدمت خلال الحفل باقة متنوّعة من أجمل أغانيها وخصوصاً الخليجية منها، فيما أثارت الجدل بقيامها بخلع حذائها على المسرح وغنّت حافية القدمين.

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أصالة كشفت سبب قيامها بهذا التصرف، حيث أكدت أنها أصيبت بدوار على المسرح مما دفعها لخلع حذائها، حيث قالت: “لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إنّ خلعت ما بقدمي”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني، وما فعلته سأكرّره بجميع حفلاتي، وكلّ سنة وأنتوا على راحتكم ومتلّ ما بدّكم عيشوا”.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد نشرت صورة لها من حفلها بالكويت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “نستمتع بآخر حفلة ب ٢٠١٩ لنلتقي بعد كمّ يوم بسنة جديدة.. وكل احتفال وأنتم بخير ومسلطنين”.