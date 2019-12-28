أنغام تطرب جمهورها في ليلة «ياسر بو علي» بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن حفلات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العمة للترفية بالسعودية، وحمل الحفل اسم ليلة الملحن ياسر بو علي.

أنغام، تألقت خلال الحفل بفستان طويل، وقدمت بعض أغانيها باللهجة الخليجية منها: “لا تهجى”، و”راح تذكرني”، “مجرد شيء”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور السعودي.

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وشارك في حفل ليلة ياسر أبو علي مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.

والتقت الفنانة أنغام، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في كواليس الحفل، بالفنانة نوال الكويتية، والتي حرصت على تهنئتهما بالزواج، ليردا لها التهنئة على ألبومها الجديد والذي طرحته خلال الأسابيع الماضية.

يذكر ان أنغام، أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم “بعض من ذكرياتي”، بموسم الدرعية، والذي يعد أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا لتركيب دعامة لتخفيف آلام حصوات الكلى التي تعاني منها.