مها محمد تصدم جمهورها بسعر حقيبتها الخيالي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرضت الفنانة الكويتية مها محمد حقيبتها الجديدة الثمينة جدا، من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الكويتية كشفت أن حقيبتها “الأوف وايت” الجديدة يبلغ سعرها 140 ألف يورو، حيث تزينت بفصوص براقة من الكريستال، مؤكدة أنها كانت مترددة في شرائها ولكنها اقتنعت في النهاية.

عدد كبير من جمهور الفنانة مها محمد انتقدوها واتهموها بالبذخ والإسراف، وتعمد استعراض ممتلكاتها الثمينة وترفها.

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وكانت الفنانة الكويتية مها محمد قد نقلت تعرضت لأزمة صحية شديدة في شهر مايو الماضي، حيث قرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة للفنانة الكويتية لاستئصال المرارة.

ونشر أدمن صفحة مها محمد على موقع “انستجرام”، صورة لها على سرير المرض، وعلق قائلا: “ادعوووا لها داشه عمليات استئصال المراره”.

وبعد خروج الفنانة الكويتية من غرفة العمليات نشرت مقطع فيديو طمأنت فيه جمهورها على حالتها الصحية، وقالت: “طلعت من العملية.. وشكرا لكل من سأل عني وتحمد لي بالسلامه احبكم وااايد فديتكم مشكووورين”.