- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطبتها إلى الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الراحل خالد صالح.
واقتصر الحفل على حضور عدد من الأصدقاء المقربين بعيدًا عن الوسط الفني، وظهر الثنائي في فيديو أثناء الاحتفال بالخطوبة على نغمات أغنية مبروك للمطرب رامي عياش.
وشارك في الحفل الفنان المصري تامر حسني، وعدد من النجوم وأصدقاء العروسين، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئتهما عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
شاركت هنادي مهنا متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من الخطوبة وعلقت عليها قائلة: “أفضل شخص في نهاية عام 2019، خطيبي، بحبك”.
هنادي مهنا يعرض لها قريبًا فيلم “بنات ثانوي”، ويشاركها البطولة كل من مي الغيطي، هدى المفتي، جميلة عوض، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.
وشارك أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا، في مسلسل زودياك للمخرج محمود كامل، عن قصة “حظك اليوم” للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. حفل خطوبة الممثلة الشابة هنادي مهنا ونجل الفنان الراحل خالد صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.