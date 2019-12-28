صور.. حفل خطوبة الممثلة الشابة هنادي مهنا ونجل الفنان الراحل خالد صالح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطبتها إلى الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الراحل خالد صالح.

واقتصر الحفل على حضور عدد من الأصدقاء المقربين بعيدًا عن الوسط الفني، وظهر الثنائي في فيديو أثناء الاحتفال بالخطوبة على نغمات أغنية مبروك للمطرب رامي عياش.

وشارك في الحفل الفنان المصري تامر حسني، وعدد من النجوم وأصدقاء العروسين، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئتهما عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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شاركت هنادي مهنا متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من الخطوبة وعلقت عليها قائلة: “أفضل شخص في نهاية عام 2019، خطيبي، بحبك”.

هنادي مهنا يعرض لها قريبًا فيلم “بنات ثانوي”، ويشاركها البطولة كل من مي الغيطي، هدى المفتي، جميلة عوض، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.

وشارك أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا، في مسلسل زودياك للمخرج محمود كامل، عن قصة “حظك اليوم” للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.