حمدي الميرغني يتحدث لأول مرة عن معاناته مع طفلته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري حمدي الميرغني عن معاناته مع طفلته الأولى “تمارا” من زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، والتي رزق بها منذ ما يقرب من شهر.

حمدي قال، خلال استضافته في برنامج “معكم” على قناة cbc، إنه حضر الولادة لكنه لم يشعر بشيء وقتها تجاه ابنته، بل كان منشغلا بالحالة الصحية لزوجته.

وأضاف أنه أدرك إحساس الأبوة عندما ذهب لتسجيل ابنته في مكتب الصحة، خاصة عندما كتبوا اسمها قبل اسمه، مشيرا إلى أنه في البداية عندما سألوه عن اسم الأب أخبرهم باسم والده، دون أن ينتبه إلى أنهم يسألون عنه هو، أي والد الطفلة.

أما عن معاناته مع الأبوة، قال: “أنا مبنمش أنا مخلف أول طفلة سينسور.. أقول بس أنا هنام تتفتح في العياط.. أقعد عادي صاحي ألاقيها هادية.. قالوا لي أول أسبوع بس.. وبعدين اكتشفت إن ده على طول”.

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وكان الفنان المصري حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح قد رزقا بمولودتهما الأولى، منذ ما يقرب من شهر، وأطلقا عليها اسم “تمارا”.

وفي أول تعليق لحمدي الميرغني بعدما رزق بمولودته الأولى، كتب على حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»: «الحمد لله والفضل لله، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عيننا، وأحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوي، شعور غريب أن أسمي يتكتب في خانة الأب».

وقد ظهرت صورة جمعت حمدي بمولودته، في أول ظهور لها، لكنه حرص على إخفاء ملامح وجهها، كما استعرض من خلال مجموعة صور غرفة مولودته بالمستشفى.