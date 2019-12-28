عاصي الحلاني يكشف عن موعد عرض “ذا فويس كيدز”

Dec 28, 2019
أعلن “فارس الغناء العربي” عاصي الحلاني ان يوم السبت المقبل، الواقع في الرابع من كانون الثاني/يناير المقبل، سينطلق عرض برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” مع أجمل الأصوات على قناة MBC.
وتضم اللجنة كل من النجوم نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.
نذكر ان “الحلاني” كان قد أحيا حفل عيد الميلاد المجيد في مدينة “كولون” الألمانية، في ٢٥ كانون الأول (ديسمبر) الحالي تكلل بالنجاح الكبير.
ويستقبل عاصي السنة الجديدة في صالة “آدم” التي يعلن افتتاح حفلات الصالة الفخمة في فندق “كونكورد السلام”، في القاهرة.
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