جنات تنتهي من تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل "بخط الإيد"

القاهرة – لايف ستايل
انتهت المطربة جنات من تسجيل أغنية جديدة تجمعها بالمطرب محمد الشرنوبي، ستحمل طبيعة رومانسية، لتكون هي تتر البداية لمسلسل "بخط الإيد"، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.
التتر من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الملحن الموسيقي وليد سعد.
والمسلسل بطولة أحمد رزق، يسرا اللوزي، إيمان العاصي وميرنا نور الدين، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.
على الجانب الأخر، انتهت جنات مؤخرًا، من تسجيل بعض أغنيات الألبوم، وتواصل حاليًا اختيار باقي الأغنيات، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر عاشور وعزيز الشافعي وأمير طعيمة ومحمد رحيم وتوما وشادي نور وبلال سرور وهيثم راضي وأحمد الحبشي وأكرم عادل، وغيرهم.
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