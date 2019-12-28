هاني جرجس فوزي يعود للسينما بـ"خيانة صغرى" بعد 10 سنوات

القاهرة – لايف ستايل
نشر المخرج والمنتج السينمائي هاني جرجس فوزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشور أعلن فيه عن عودته للعمل السينمائي، بعد فترة توقف وصلت إلى عشر سنوات، منذ أن قدم آخر أعماله الإنتاجية والاخراجية للسينما، من خلال فيلم "بدون رقابة" الذي قام بإنتاجه وإخراجه عام 2009.
ونشر هاني جرجس فوزي صورة لغلاف رواية "خيانة صغرى" للكاتبة فاطمة صالح إبراهيم، وأعلن عن تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم، ويُشار إلى أن هاني جرجس فوزي بدأ مشواره الفني كمنتج سينمائي، ثم اتجه إلى الإخراج فقدم أفلام "بدون رقابة، أحاسيس، جارسونيرة"
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