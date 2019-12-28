شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. "خليك جامد" أحدث أغاني مدحت صالح بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مدحت صالح من تصوير كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى أصرعلى أن يكون الكليب واقعى به جزء درامى لتحفيز الشباب على عدم اليأس، بحسب تعبيره، ويستعد صالح خلال الفترة المقبلة، لإحياء حفل غنائي ضخم بالمسرح الكبيرفى دار الأوبرا المصرية، وبالتحديد يوم الاثنين 6 يناير المقبل.

ومن المقررأن يقدم مدحت لجمهوره عددًا من المفاجآت لجمهوره عبر توليفة من أشهرأغانيه بين القديمة والجديدة، مثل "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى"و "كوكب تانى" وغيرها. كان مدحت صالح قد أنتهى مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قرار"، ويهدف صناعها على تشجيع الشباب على العمل والإصرار على النجاح، ونشر الطاقة الإيجابية، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل.

من ناحية أخرى أهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

Advertisements

يذكرأن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.