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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. "خليك جامد" أحدث أغاني مدحت صالح بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقررأن يقدم مدحت لجمهوره عددًا من المفاجآت لجمهوره عبر توليفة من أشهرأغانيه بين القديمة والجديدة، مثل "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى"و "كوكب تانى" وغيرها.
كان مدحت صالح قد أنتهى مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قرار"، ويهدف صناعها على تشجيع الشباب على العمل والإصرار على النجاح، ونشر الطاقة الإيجابية، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل.
من ناحية أخرى أهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.
يذكرأن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.
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