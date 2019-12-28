فن ومشاهير

رامى صبرى يرفع شعار كامل العدد فى حفل دبى بأكثر من 80 ألف متفرج.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يرفع شعار كامل العدد فى حفل دبى بأكثر من 80 ألف متفرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم رامى صبرى حفلا غنائيا ضخما داخل القرية العالمية فى دبى ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة رأس السنة، والذى رفع شعار كامل العدد بأكثر من 80 ألف متفرج، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" وأغانى ألبوماته السابقة وتفاعل الجمهور معه بالهتاف وترديد الأغانى معه.

f0148e8f-f55a-44f7-93f2-7501416aeaba
 

ويحيى المطرب رامى صبرى، حفلا غنائيا ضمن سلسلة حفلات المطربين فى رأس السنة الجديدة بمصر، وذلك يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجارى، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

 

2f1b48b2-11e0-4fd4-9800-07a6d1beb7bd
 

وأعلن رامى صبرى، مؤخرا فوزه بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان "نجم العرب" لعام 2019، وكتب تعليقا عبر حساب الشخصى "إنستجرام" على صورة: فزت بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان نجم العرب 2019 وذلك من خلال التصويت من الوطن العربى فقط.

 

4a4566f3-8449-4c52-8ad2-fb9728dc8f9d
 

وانتقد المطرب رامى صبرى الجمهور والذوق العام؛ بسبب استماعهم للمهرجانات الشعبية، حتى أنها أصبحت تتصدر محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعى.

 

5ce58553-e8db-4be6-bd68-678d4d5728c4

 

وقال سابقا على صفحتة التواصل الاجتماعى "هى الناس مبقتش بتسمع كويس ليه، هو الجمهور اتغير لدرجة إن شغل المهرجانات بقي بيتسمع اكتر من الاغاني.. هو ايه اللي حصل".

Advertisements

 

6be574da-190e-4a58-b119-e70728cf2cef

 

وتابع: "يعنى يا ريت الجمهور يقدر المجهود والشغل المحترم اللي احنا بنعمله، ومينفعش الترند يبقي مهرجانات.. عيب".

 

9a68af55-4cfa-4f3b-bc11-feeb288e7d5a

 

من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى وحقق نسب مشاهدة عالية .

 

9eb77181-6fec-4e57-a852-6e7bd353279d

 

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

 

9fdc6b03-04e1-4079-b089-7e764b64cec3
 
18e58aa9-0cae-4e69-8cfa-9cf4f977c812
 
131a6d48-ae21-49bc-8d53-8c36b40dc978
 
315a3afe-61c1-4499-af78-82228788af29
 
866811c4-239c-4e0b-9b18-0a687c61dab8
 
dfda55c5-acfe-4923-abdc-ebbd60a31ee8
 
e5f575b7-0d4f-4a20-94e3-ecee25d0b5b8
 
e81944b8-2958-4baa-9c98-88f7749cf872
 
f8b0ed9d-81c6-4252-8799-2516e16d7a43
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامى صبرى يرفع شعار كامل العدد فى حفل دبى بأكثر من 80 ألف متفرج.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا