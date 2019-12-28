شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رغم برودة الجو والامتحانات..حفل تامر حسني و رامي جمال كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشعل النجم تامر حسني حفله الغنائي الضخم بمشاركة الفنان رامي جمال، بأجمل أغانية وسط عشاقة ومحبيه تحت شعار كامل العدد بمركز المنارة والذي نفذت كل التذاكر المطروحة له رغم صعوبه توقيت الامتحانات و بروده الطقس.

قدم الفنان رامي جمال الفقره الأولي من الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور على أغانيه الشهيرة و ظل الجمهور يحيه و يشجعه تعبيراً منهم على محبتهم له ومساندته في محنته الأخيرة، و استمرالغناء لمدة ساعة و نصف ثم صعد علي المسرح النجم تامرحسني وسط صراخ محبيه و مباركات الجمهور له على دخوله موسوعة جينيس وعلى تصدر فيلمه الأخير "الفلوس" شباك تذاكر مصر والوطن العربى.

قدم تامر خلال الحفل أحدث أغانية و هي "حلو المكان" من فيلمه الجديد "الفلوس" الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض المصرية و قد غناها مرتين بناء علي طلب الجمهور إلي جانب مجموعة من الأغاني التي يقدمها دائماً بحفلاته ومنها "عيش بشوقك، قرب حبيبي، بنت الإيه، أكتر حاجة، أنا ولا عارف، بعيش، ناسيني ليه، كفاياك أعذار"، وسط تفاعل كبير جداً من جميع الحضور.

و قدم تامر في منتصف فقرته الفنان رامي جمال مرة أخرى ليفاجئوا الجماهير بإعادة توزيع أغنية دايب للفنان تامرحسني و قد لحنها رامي جمال في ٢٠٠٨ و كانت ضمن البوم قرب كمان للفنان تامرحسني وقدموها بتوزيع جديد لهيثم راضي و أضافت الأغنيه روح من الفرحة والبهجة للحضور و كلاهما تقدما باجمل المعاني في شخص الآخر بدافع الأخوة و الصداقه.

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وحرص تامر حسني علي أن يكون شكل المسرح مبتكر، حيث تم إستخدام تقنية ال_ 3D Mapping علي الشاشات، والتي بدأ استخدامها تامر حسني ابتداءً من حفله في الجامعة الأمريكية، و يعتبر تامر الفنان الوحيد في الشرق الأوسط الذي قدم هذه التقنية الفنية الحديثه لمصر والعالم العربي، ويعتبر هذا الحفل هو الحفل الأكبر لعام 2019 وشهد حضورجماهيري ضخم تجاوز الـ 25 ألف شخص

حرص تامر علي تقديم الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه علي تكريمه الأسبوع الماضي بمناسبه حصوله علي جائزه جينيس ريكورد العالميه.

كما حرص تامرأيضاعلي تقديم الشكر لكل من محيي، عمر، و إسلام عرفه منظمي الحفل علي التنظيم الرائع للحفل وكذلك كل الفريق التقني الخاص به أحمد عصام، وليد الحريري، عماد نبيل، تامر فوزي و محمد الالفي و فريق عمل شركته.