شكرا لقرائتكم خبر عن "يا عوكل".. صلاح عبد الله يهنئ "أوس أوس" فى عيد ميلاده بفيديو كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، بعيد ميلاده، أمس الجمعة، حيث تلقى الكثير من التهنئات عبر صفحاته على السوشيال ميديا، والتى تقدم بها أصدقائه فى الوسط الفنى، وجمهوره أيضًا، حيث تمنوا عام سعيد لنجم مسرح مصر.

لكن تهنئة "أوس أوس"، بعيد ميلاده من النجم صلاح عبد الله، كان لها مذاق كوميدى خاص، حيث التقطا معًا مقطع فيديو مقتضب مع إدخال بعد التعديلات عليه ببرامج تغيير الصوت والصورة، حيث بدا شكلهما كأنهما أطفال مع صوت رفيع ليتناسب مع الصورة، ولم يظهر من كلامهما سوى بعض الكلمات، حيث قال أوس أوس: "أنا معايا النهارده.. "، وتبعه صلاح عبد الله، بقوله "ياعوكل...".

ونشر الفنان صلاح عبد الله، مقطع الفيديو الطريف عبر صفحته على إنستجرام، ليكون هذا هدية عيد ميلاد أوس أوس، من النجم الكبير، الذى قال فى تعليقه على الفيديو، "كل سنة وإنت إنت.. بحبك يا أوس أوس (بصوتى)".

ويشار إلى أنه سبق واحتفل الفنان حمدى الميرغنى، بعيد ميلاد الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، حيث نشر صورة بصحبته خلال نومه داخل سيارته، وقال: "كل سنة وأنت أوحش منى يا صاحبى يا خويا يا حبيبى.. وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة عليك.. يا أبو الصحاب يا أبيض القلب وأسود الوجه".



الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"

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ورد أوس أوس، فى تعليقه على الصورة، "حبيبى يا حمود يا أبيض الوجه والقلب.. وربنا يجعلها سنة حلوة علينا كلنا بإذن الله يا أبو تمارا يا عسل"، بينما علقت الفنانة نسرين طافش: "أغرب معايدة صحاب فى التاريخ".

وانهالت التعليقات من جانب جمهور الفنان حمدى الميرغنى، حيث قالت لقاء: "إنتو الاثنين حلاوتكو هى روحكو الحلوة مش بس خفة الدم لا وكمان حب الخير لبعض حاجه جميله"، وكتب أخر: "ايه ده ربنا يخليكم لبعض"، وأضاف أخر:" كل سنه وهو طيب وربنا يخليكوا لبعض بس ليه التنمر ده".



الفنان صلاح عبد الله

ويخوض كلا من الفنان حمدى الميرغنى والفنان أوس أوس مسلسل "اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.