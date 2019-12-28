شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية "حلو المكان" لتامر حسنى من حفله فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى، مساء الجمعة، حفلا غنائيا بالتجمع الخامس، بدأه بأغنية "حلو المكان" وهى الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس، الذى يعرض له حاليًا بجميع دور العرض، وقد نشر تامر مقاطع فيديو لأغنية "حلو المكان"، التى قدمها خلال الحفل، وذلك عبر خاصية "ستورى" على موقع إنستجرام.



تامر حسنى فى حفل غنائى بالتجمع

وجاءت الفقرة الغنائية للنجم تامر حسنى، عقب إحياء المطرب رامى جمال، أولى فقرات الحفل، وبدأ بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبله بحفاوة شديدة، خاصة أن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، ووجه كلمة لجمهوره قائلا: "مبسوط إنى معاكم وبشكر كل واحد قالى كلمه حلوة وبشكر تواجدكم".

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النجم تامر حسنى

وخلال الحفل فاجأ النجم تامر حسنى جمهوره باستدعاء المطرب رامى جمال مرة أخرى بعد إحيائه فقرته الأولى من الحفل، وقدما سويًا أغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو، وذلك بعد أن صعد تامر حسنى فى بداية الحفل وقدم أغنية "حلو المكان".



تامر حسنى فى حفل غنائى بالتجمع الخامس

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.



تامر حسنى يشعل حفله الغنائى فى التجمع الخامس

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



جمهور حاشد فى حفل تامر حسنى ورامى جمال

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.