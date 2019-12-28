شكرا لقرائتكم خبر عن صدفة غريبة.. شقيقة جورج مايكل ترحل عن الحياة فى نفس يوم وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع ذكرى وفاة النجم العالمى جورج مايكل، عثر على شقيقته ميلانى بانايوتو متوفية خلال احتفالات الكريسماس، وهو الخبر الذى تداول عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها "nme" و"دايلى ميل" و"cnn".

تم العثور علي بانايوتو البالغة من العمر 55 عاما متوفية فى منزلها الموجود فى هامبستيد بلندن مساء الأربعاء الماضى، وفقا لقناة سكاى نيوز، وهو الخبر الذي بدء في التداول اليوم .

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وجاء في بيان لشرطة المتروبوليتان: "تم استدعاء الشرطة من قبل خدمة إسعاف لندن في حوالي الساعة 19:35 وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر لعمل تقارير عن الوفاة المفاجئة لامرأة ، و التي تخطت سن الـ 50 عاما ، عند عنوان في أوك هيل بارك " ، و لا يتم التعامل مع الوفاة على أنه مشبوهة من قبل الشرطة ، و من المقرر أن يتم الاطلاع علي تقرير القاضي الشرعي في هذه الظروف " .

وجاء هذا الخبر بعد ثلاث سنوات من العثور على النجم العالمى جورج مايكل متوفيا فى منزله فى جورينج أون تيمز، أوكسفوردشاير، فى يوم عيد الميلاد عام 2016، عن عمر 53 عامًا لأسباب طبيعية.

يذكر أن ميلاني بانايوتو وهي مصففة شعر كانت قريبة من أخيها جورج مايكل حيث كانت تحرص علي السافر معه حول العالم في أوج شهرته مع الفريق الغنائي البريطانى "Wham"، وذلك فى فترتى الثمانينيات والتسعينيات، وشارك بشكل كبير فى المساعدة فى إدارة عقاراته.