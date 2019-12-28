بالصور: عزيزة جلال تعود بحفل في العلا وهذا ما حصل في حفلتها



بعد غياب أكثر من ثلاثة عقود أحيت الفنانة عزيزة جلال حفل غنائي أمس الخميس 26 ديسمير 2019م ، على مسرح مرايا في منطقة العلا ضمن موسم شتاء طنطورة، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير تفاعل مع كل الأغاني الطربية التي قدمتها في الحفل الذي سيبقى ذكرى عودتها للفن.

عودة عزيزة جلال:

مع بداية الحفل وفي تأكيد على أن للمسرح و الجمهور و الوقوف أمامهم هيبة، أطلت الفنانة عزيزة جلال وسط تصفيق جماهيري كبير، وما أن بدأت بالحديث لهم توقف مرتبكة، ثم استدركت قائلة" أنا ما غبت عنكم، ولا أنتوا غبتوا عني، رجعت بمحبتكم وسأغني بمحبتكم، وأرسلك لكم تحية من بلدي المغرب إلى الوطن العربي الذي ساندني بعودتي للفن، كما أشكر القيادة وولي العهد محمد بن سلمان والملك سلمان، على ما تشهده الدولة من تطور على كافة الأصعدة"

أغاني عزيزة جلال:

بعد تحيتها للجمهور بدأت الفنانة المغربية عزيزة جلال حفلها بأغنية " بتخاصمني حبة وتصالحني حبة"، ثم أتبعتها بأغنية" حقك تعاتبني" وهي من كلمات الشاعر عبدد الوهاب محمد، والحان الموسيقار كمال الطويل، ثم تلتها بأغنية " حرمت الحب عليا" وهي من ألحان بليغ حمدي، ثم أطربت الجماهير بأغنية من التراث الحجازي "يا غزيل فلة"، ثم أدت أغنية لأم كلثوم وأطربت بها الجماهير وهي " أنت عمري"، وغنت بعدها " ياحبيبي أنا ذقت حلاوة الدنيا وأنا وياك".

وبعد ذلك تحدث عزيزة جلال مع الجمهور قبل غناء أغنيتها الشهيرة " مستنياك" وقالت لهم " لن أنساكم بهذا العرس الفني الذي هو بداية عودتي للفن، وأهدي الأغنية لكم"، ثم وجهت رسالة للشباب من الحضور وللمتابعين من خلف الشاشة قائلة" اسمعونا عشان نسمكم واستحملونا"، ثم ختمت الفنانة عزيزة جلال حفلها الغنائي بأغنية" عاش سلمان" التي شهدت تفاعلا كبيرا من الجماهير.

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وتزامنا مع موعد الحفل تصدر هاشتاق #عزيزة_ جلال الترند السعودي على تويتر، وغرد رواد برنامج التواصل الاجتماعي بتغريدات تحمل عبارات الحنين للزمن الجميل، وكلمات الحب للفنانة القديرة، كما نشروا مقاطع لأهم أغانيها أثناء أدائها في العلا، كما حملت تغريداتهم صور تقارن بين عزيزة جلال قديما وحديثا مؤكدين على أن الفنان لا يتغير ادائه وإحساسه مع الزمن.

موسم شتاء طنطورة:

جاء حفل الفنانة المغربية عزيزة جلال في العلا ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة بنسخته الثانية والذي انطلق بتاريخ 22 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019م وحتى 12 رجب 1441هـ الموافق 7 مارس 2020 م، ويدعو المهرجان عشاق الفنون والثقافة من حول العالم للاستمتاع بمجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والتراثية الغنية ضمن أجواء "محافظة العلا" التاريخية.

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