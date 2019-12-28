ديو وصور: هيفاء وهبي بشعر أشقر ذهبي

أثارت الفنانة هيفاء وهبي موجة تعليقات إيجابية، بعد نشرها صورة لها بالشعر الأشقر الذهبي، من فيلمها الجديد "أشباح أوروبا".

وظهرت هيفاء في أوّل فيديو بالشعر الأشقر نشرها معجبوها على "انستقرام"، حيث كانت تلقي تحية الصباح، ثم ظهرت في مقطع وهي تتناول الغداء في أحد المطاعم.

وأثارت هيفاء الجدل حول ما إذا كان اللون الأشقر يليق بها أكثر من اللون البني.

ويشارك هيفاء في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" عدد من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وهو من إخراج محمد حماقي وإنتاج محمد وزيري.

يشار إلى أن هيفاء سوف تحيي حفل رأس السنة في مصر.

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