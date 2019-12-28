نانسي عجرم تودّع السنة بإطلالة مبهرة وتحصد الكثير من الانتقادات

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها وهي ترتدي ملابس صفراء اللون. الصورة حظيت بإعجاب متابعيها، إلا أنّ البعض انتقد نانسي بشدّة، لتجاهلها المشاكل التي تجري في بلدها، ونشرها صورها بشكل يومي.

المدافعون عن نانسي رأوا أنّ الفنانة لم تقصّر في دعم المحتاجين، من خلال تبرّعها لدفع فواتير أحد المواطنين عبر برنامج إذاعي، ورأوا أنّ نشرها الصور يضفي طاقات إيجابية لدى متابعيها، بينما رأى مهاجموها أنّها تتجاهل ما يجري في لبنان، ولم تعلّق سلباً أو إيجاباً على التظاهرات المطلبية، في حين أنّها كانت أوّل من اشتكى من الزحمة في مطار بيروت وما أسمته يومها تلكؤ المسؤولين، ونشرت فيديو رفعت فيه الصوت عالياً.

يذكر أنّ نانسي تستعد لاستقبال العام الجديد في الإمارات العربية المتّحدة.

Advertisements

إقرئي أيضًا:

هكذا احتفل النجوم بالكريسماس

أسعد الزهراني يُفْجَعُ بوفاة شقيقه