شاهد .. العثور على طفل رضيع داخل كيس أسود في حاوية نفايات

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 02:52 مساءً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لعثور شخص على طفل رضيع داخل أحد حاويات القمامة في إحدى مدن المملكة العربية السعودية .

تظهر في مقطع الفيديو حاوية النفايات وبداخلها كيس أسود والذي كان يصدر منه صوت أنين الطفل والذي استمع إليه أحد الأشخاص والذي توجه إلى الحاوية وقام بإخراج الكيس .

ثم بدأ بعد ذلك بتقطيع الكيس من أجل إخراج الطفل الذي بدا عاريا .. وجاء بعد ذلك المسعفين المتخصصين وقام أحدهم بإمساك الطفل وبدأ في تهيئته وحمايته من برودة الجو .

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