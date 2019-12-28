” مينا رضا ” .. مصري دفع حياته ثمنا للشهامة

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 02:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة قصة وفاة شهيد الشهامة كما أطلق عليه الشاب المصري ” مينا رضا ” الذي ضحى بحياته في سبيل استغاثة سيدة لا يعرفها .

حيث تعود تفاصيل الواقعة حينما كان يتواجد مينا على رصيف محطة مترو غمرة بالقاهرة ينتظر دوره للذهاب إلى وجهته .. وأثناء ذلك سمع صرخة مدوية من سيدة خطف لص حقيبتها ولاذ بالفرار .

وفور استماع مينا رضا لصوت استغاثة السيدة هم بالجري وملاحقة اللص في محاولة منه لإسترجاع الحقيبة المسروقة وإعادتها لصاحبتها .. لكن اللص قام بدفعه تحت عجلات المترو .

وأشيع بأن مينا تعرض لإنفصال جسده إلى نصفين جراء الحادث إلا أن قريبا له خرج لنفي هذا الأمر وأكد على إنه أصيب في رأسه فقط .. وأن رجال الإسعاف قاموا بنقله على الفور إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة .

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