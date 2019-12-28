كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 02:52 مساءً - نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من احتفال الفنان ” سمير صبري ” بعيد ميلاده ال 83 يوم الخميس الماضي .
وظهر سمير صبري في مقطع الفيديو وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية ” سكر ” التي غناها من قبل أثناء تقطيعه لقالب الحلوى الخاص بعيد ميلاده .
وشهد الاحتفال حضور عددا من نجمات الوسط الفني منهم لبلبة وإلهام شاهين وليلى علوى ووفاء عامر ودلال عبدالعزيز ونجوى فؤاد وميرفت أمين .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. احتفال سمير صبري بعيد ميلاده ال 83 برفقة نجمات الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.