شاهد .. احتفال سمير صبري بعيد ميلاده ال 83 برفقة نجمات الفن

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 02:52 مساءً - نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من احتفال الفنان ” سمير صبري ” بعيد ميلاده ال 83 يوم الخميس الماضي .

وظهر سمير صبري في مقطع الفيديو وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية ” سكر ” التي غناها من قبل أثناء تقطيعه لقالب الحلوى الخاص بعيد ميلاده .

وشهد الاحتفال حضور عددا من نجمات الوسط الفني منهم لبلبة وإلهام شاهين وليلى علوى ووفاء عامر ودلال عبدالعزيز ونجوى فؤاد وميرفت أمين .