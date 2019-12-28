محمد وزيري يوضح حقيقة زواجه من هيفاء وهبي

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 02:52 مساءً - نشر المنتج الفني ومدير أعمال الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” السابق ” محمد وزيري ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعض الأسئلة التي وجهت إليه من خلال خاصية الإستوري والإجابات عليها .

والتي جاء البعض منها حول علاقته بالفنانة هيفاء وهبي .. حيث سأله أحد المتابعين حول حقيقة زواجه منها قائلا : ” يا أخي ليه ما تعلنوا إنو إنت وهيفا متزوجين والله راح ننبسط ” .

ليرد محمد وزيري على ذلك بنفي الأمر وأن هذا الكلام غير حقيقي .

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كما تلقى بخصوص هيفاء أيضا اسئلة حول رأيه عنها وإلى متى يرجع تاريخ التعرف بينهما .. وأجاب وزيري على تلك الأسئلة بإنه تعرف عليها منذ عام 2009 ويراها أذكى امرأة قابلها في حياته داعيا الله أن يحميها .