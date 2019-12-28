الفنانة الهندية منى سينغ تحتفل بعقد قرانها.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
عقدت الممثلة الهندية منى سينغ قرانها على شاب يعمل مصرفي ويدعى شيام، يوم الجمعة 27 ديسمبر في مدينة مومباي، وكان الاحتفال عائلي ضم الأصدقاء المقربين والعائلة فقط. بحسب موقع إنديا توداي.
شارك في حفل الزفاف الصغير، من الوسط الفني ومن زملاء الممثلة بصناعة التليفزيون، غوراف غيرا، راجيش خيرا، اشيش كابور وراكشاندا خان الذين وصلوا إلى الاحتفالات.
بالنسبة لحفل الزفاف، اختارت منى ثوب تقليدي أحمر، وارتدى العريس البدلة التقليدية الهندية. قبل عود الزفاف، احتفلت منى سينغ بحفل القران الذي جرى على شكل مهرجان في مومباي. وتمت مشاركة صور من الاحتفالات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل صديقتها الحميمة غوراف جيرا
وعلى الجانب المهني، منى تقضي وقتًا رائعًا في العمل الاحترافي أيضًا. بعد نجاح السلسلة التلفزيونية الثلاثية التي تقدمها وهي Yeh Meri Family وKehne Ko Humsafar Hai وMOM - Mission Over Mars، قامت الممثلة بتوقيع مشروعها الكبير التالي في السينما، فيلم Laal Singh Chadha مع النجم الكبير عامر خان وKareena Kapoor Khan.
فيلم “لال سينج تشادا، مقتبس من الفيلم الأمريكي “فورست جامي” بطولنة النجم الكبير توم هانكس/ ومن المرجح عرضه على الشاشات في 25 ديسمبر 2020.
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