انتحار الممثل الهندي الشاب كوشال بونجابى

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في واقعة مفجعة هزت أوساط بوليود، تم العثور على الفنان الشاب كوشال بنجابي نجم بوليوود، البالغ من العمر 37 عامًا، ميتا شنقا داخل شقته في مومباي.

وكشف أحد أصدقاء كوشال بنجابي إنه كان يعاني قبل انتحاره من الاكتئاب الشديد، ويشاع إنه ترك وصية داخل مذكرة يعلن فيها أنه انتحر وهو في كامل إرادته ووعيه ولا يوجد أحد له علاقه بذلك، تاركًا نصف ما يملك من ممتلكات لإبنه الصغير “كيان” الذي يبلغ من العمر 3 سنوات وترك النصف الأخر لوالديه.

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الشرطة عثرت على جثة كوشال بنجابي بشقته، وجاءت الإسعاف لنقله ولكن كان قد توفى، وقالت السلطات المسؤولة بالهند في تقرير الوفاة أنها لم تجد أي شبهة للقتل وأن الوفاة نتيجة الانتحار.

خبر وفاة كوشال بنجابي سبب صدمة ومحزن لأصدقائه وقام بعض زملائه بنعيه علي “تويتر” منهم، كارانفير بوهرا: “لقد صدمني رحيلك، ما زلت في حالة إنكار لوفاتك، أعلم أنك في مكان أكثر سعادة، لكن هذا لا يمكنني فهمه، سأظل أتذكرك دائما”، وكتب أيضًا المطرب الهندي بابا سيجا: “لا يمكنني الوصول إلى شروط مفادها أن كوشال لم يعد موجودا، دائما على استعداد لمواجهة التحديات من جميع الأنواع لقد كان صديقا لكنه أشبه بأخي الأصغر”.

بدأ كوشال بنجابي حياته المهنية كراقص ومصمم رقصات في عام 1995، وقام بعدد من المسلسلات والأفلام وكان قد تم تلقيبه بواحد من أفضل ممثلي بوليوود في جيله، وحصل على 5 مليون دولار بعدما فاز بالنسخة الهندية من برنامج Wipeout الأمريكي للألعاب في عام 2011.