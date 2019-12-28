هند صبري تشارك أحمد عز بطولة عمل مخابراتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت شركة سينرجي مع النجمة التونسية هند صبري والنجم أحمد عز، للمشاركة في بطولة مسلسل مخابراتي واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة، إذ إن صناع العمل لم يستقروا على اسمه بعد ويكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء.

وكان آخر أعمال أحمد عز مسلسل أبو عمر المصري وآخر أعمال هند صبري مسلسل حلاوة الدنيا الذى عرض فى رمضان قبل الماضى.

ورغم أن النجمين قد اعتادا على تقديم البطولة المطلقة في مسلسلات رمضانية إلا أن الشركة أقدمت على خطوة جمعهم معا لرغبتها في إعادة المسلسلات الكبرى والإنتاجات الضخمة للدراما المصرية.

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وتكتم صناع العمل على تفاصيل المسلسل، إلا أن العمل ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر.

وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن كواليس فيلمها الأخير “نورا تحلم”، والذي يدور ردّة فعل المجتمع الذكوري تجاه الخيانة الزوجية من المرأة مقارنة بالرجل.

وعن سبب ابتعادها عن المشاهد الجريئة بالفيلم، رغم جرأة الفكرة، أكدت أن المخرجة هند بوجمعة اختارت منذ البداية تصوير فيلم جريء دون أن تتخلله مشاهد صادمة على الشاشة، والاعتماد على قوة المشهد خارج “الكادر”؛ في حين تترك الباقي لمخيلة المتلقي وقوة تشخيص الممثلين.

وكشفت هند أنها ابتعدت عن تقديم المشاهد الجريئة لأن الجمهور تغير،حيث قالت: “تخليت عن أدوار الجرأة التّي تعتمد على المشاهد الصادمة لجذب الجمهور؛ لكن ما زلت متشبثة بجرأة المواضيع والفكرة، لأن سيكولوجية الجمهور تغيرت، ولم تعد الصدمة تنفع من أجل إثارة الجدل حول عمل ما”.