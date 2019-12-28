سلمان خان بعمر الـ 54: صور نادرة لنجم «دابانغ».. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفل النجم الكبير سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54 يوم 27 ديسمبر، حيث يأتي الاحتفال متزامنا حاليًا مع احتفاله المهني الكبير بنجاح آخر إصدار فيلمه الجديد Dabangg 3.

بينما يضيف سلمان إلى عمره عامًا جديدًا، اعد موقع “انديان اكسبريس” في تقرير جديد نشره، بعض الصور النادرة من حياته المهنية التي استمرت ثلاثة عقود.

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وعن حياته، يعد سلمان خان ابن أكبر للكاتب سالم، إخوانه أرباز وسهيل هم أيضا ممثلون. ظهر سلمان خان لأول مرة في دور بسيط في فيلم “بيوي هو توه إيسي” من بطولة النجمة الكبيرة ريخا. كما ظهر لأول مرة كممثل في دور البطولة في فيلم المخرج سوراج بارجاتيا مين بيار كيا في عام 1989.

اختار سلمان لمعظم شخصيات على الشاشة في أوائل التسعينيات باسم Prem. لم يكن سلمان دائمًا نجم الحركة الذي هو عليه اليوم. فقد أثار إعجاب المشاهدين كبطل رومانسي مع أفلام مثل “هوم آبك هاين كون” و”ساجان” وغيرها.

يتقاسم سلمان خان النجومية الكبيرة مع الثنائي القوي عامر خان وشاروخان، حيث يعد ثلاثتهم أعمدة بوليوود الكبيرة بأعمالهم التي خلدت أسماؤهم جميعا.