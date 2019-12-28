هذا موعد زواج النجم الهندي برابهاس

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يعد نجم الشباب برابهاس Rebel Prabhas أحد أشهر العزاب في أوساط بوليود، هذا الشاب آثار الارتباك بأوساط العائلة والأصدقاء والمعجبين، بل ووسائل الإعلام، الكل يريد أن يعرف متى سيتزوج برابهاس؟.

وفقا لتصريحات منسوبة إلى “زوج عمته” شيامالا ديفي، فقد كشف برابهاس أنه بالتأكيد سوف يتزوج بعد انتهاء تصوير مشاهد فيلمه الجديد “جان” العام المقبل.

في وقت سابق، قد انتشرت أنباء تفيد بأن برابهاس سوف يعقد قرانه مع ابنة أحد رجال الصناعة الكبار في الهند، لكن في وقت لاحق، سمعنا أنه سيتزوج من ابنة ممثل من جنوب الهند، والآن مرة أخرى أصبح زواج برابهاس موضوع للنقاش الساخن.

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وكان برابهاس قد أعلن أنه سيتزوج بعد إطلاق فيلمه الجديد باهوبالي، ومع ذلك، أجل برابهاس الزواج وانضم إلى كواليس الدراما المثيرة الدرامية Saaho ويستعد الآن الممثل لبدء تصوير فيلمه الرومانسي المقبل “جان”.

مؤخرًا، سُئل شيامالا ديفي، زوج عمة برابهاس وزوجته عن زواج نجم باهوبالي، وجاءت أجابته “وعد برابهاس بأنه بالتأكيد سوف يتزوج بعد الانتهاء من فيلم جان في وقت ما من العام المقبل.

أضاف شيامالا ديفي: “نحن ننتظر بفارغ الصبر زواج برابهاس. نحن نبحث عن الفتاة المناسبة التي ستنضم إلى عائلتنا”، كما يبدو أن عائلة برابهاس قررت زواجه بعد إصدار فيلم جان، وهذا يعني أن حفل الزفاف قد يحدث في عام 2020.

على جبهة العمل، يستعد برابهاس لبدء تصوير فيلمه المقبل “جان”، والذي سيخرجه رادها كريشنا كومار، وتلعب بوجا هيغ دور الصدارة النسائية في الدراما الرومانسية.