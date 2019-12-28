نداء شرارة تحتفل بالذكرى الرابعة لتتويجها بلقب The voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة، ذكرى تتويجها بلقب برنامج The voice، منذ أربع سنوات.

ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهي تحمل جائزة The voice، وعلقت عليها قائلة: “وفي مثل هاد اليوم من أربع سنين، أخدت لقب أحلى صوت بالعالم العربي The voice “.

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وأضافت: “سنوات مليئة بالتفاصيل بالنجاحات والتحديات، لما ربحت بالبرنامج، كنت عارفه إنه اللقب مجرد لقب وإن الاجتهاد هو أساس الاستمرارية لذا عملت بكل جد وحب حتى أصنع أسم كبير أهم من أني حاصلة على لقب بحبكم و بكبر بمحبتكم ودعمكم شكرًا لكم”.

يذكر أن نداء شرارة، كانت من فريق الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضمن لجنة تحكيم البرنامج إلى جانب الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان التونسي صابر الرباعي.

وكان أخر حفلات الفنانة الأردنية حفلها الغنائي الكبير في دار الأوبرا المصرية، والذي حضره حشد هائل من جمهورها، وغنت خلاله أغنيتها الجديدة «بعدو عطرك» من كلمات وألحان نداء شرارة، وتوزيع جان ماري رياشي.