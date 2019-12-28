شيرين عبدالوهاب تشعل ليل مهرجان دبي للتسوق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجام دبي للتسوق بالإمارات، وسط حضور كبير من الجماهير.

شيرين عبدالوهاب، أشعلت حماس الجماهير بالعديد من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، ومنها أغنية “آه ياليل” التي صاحبتها بوصلة رقص طويلة، وتبعتها باغاني: “أنا مش بتاعة الكلام ده، حبة جنة، بطمنك، ومش عايزة غيرك أنت”، وغيرهم

وتألقت شيرين خلال الحفل بفستان نبيتي طويل واختارت تسريحة شعر زادت من جمالها وأناقتها، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجماهير.

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شيرين عبدالوهاب، قدمت خلال الحفل وصلات رقص متعددة ومصاحبة لنغمات أغانيها، في الوقت الذي ابتعدت فيه عن التصريحات والحديث مع الجمهور خلال الفقرات الغنائية والتي كانت تتسبب لها في مشاكل كثيرة بسبب عفويتها، وكان أخرها إطلاقها كلمة “عوانس”، على كل الغاضبات من تصريحاتها حول الرجال وكان ذلك خلال حفلاتها بالسعودية.

الفنانة المصرية رافقها خلال الحفل زوجها ومدير أعمالها الفنان حسام حبيب وابنتيها هنا ومريم.

وكان أخر حفلات شيرين عبدالوهاب، في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.