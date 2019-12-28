عزيزة جلال ترتبك في أول حفل غنائي لها بعد غياب 34 عام.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب عن الساحة الفنية استمر لمدة 34 عاما، أحيت الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال حفل غنائي كبير على خشبة مسرح العلا بالمملكة العربية السعودية، في موسم “شتاء طنطورة”.

وفي بداية الحفل شعرت عزيزة جلال ببعض من الأرتباك، وتوقفت عن الغناء، ثم وجهت كلمة للجمهور، بقولها: “معلش كان نفسي واقف، مافي أي كلمة كانت تريد تطلع”.

وأضافت: “أول حاجة مساء الخير وأشكركم على حضوركم وإنكم جيتوا علشان تسمعوني بعد الغياب الطويل، بس أنا ما غبت عنكم زلا أنتوا غبتوا عني، فأنا رجعت بمحبتكم وبغني بمحبتكم”.

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وقدمت الفنانة المغربية عدد كبير من أغنياتها القديمة أبرزها أغنيتها الشهيرة “مستنياك”، بالإضافة لأغاني لمطربات الزمن الجميل أمثال أم كلثوم، وأسمهان.

وتألقت عزيزة جلال خلال الحفل بفستان أسود طويل، وقصة شعر مميزة، فيما ظهرت مرتدية نظارتها الطبية التي اعتادت على ارتدائها دائما.

يذكر أن الفنانة المغربية عزيزة جلال قد اعتزلت الفن في أوج عطائها بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.