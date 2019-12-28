لقاء سويدان تعلن اعتزالها الفن نهائيا.. وهذه الأسباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان، اعتزال الغناء والفن وذلك بشكل مفاجئ عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

لقاء سويدان، قالت في تغريدتها: “بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما أفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته”.

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وأضافت: “لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وهو قرار لا رجعة فيه بإذن الله، ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي، أنا سعيت بقدرتي على اتخاذ القرار ده”.

تدوينة لقاء سويدان، حصلت على العديد من تعليقات النجوم الين نصحوها بعدم اتخاذ قرار نهائي في الاعتزال وأن يكون فترة غياب بسيطة تعود بعدها بأعمال جديدة.

يذكر أن آخر أعمال سويدان، هو مسلسل “البيت الكبير“2، بطولة لوسي، أحمد بدير، مجدي كامل، سوسن بدر، هادي الجيار، داليا مصطفى، طارق صبري، ومن إخراج محمد النقلي.​